И в ООН обеспокоились ситуацией в Армении

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации обеспокоены ситуацией в Армении, призывают стороны к сдержанности, а также просят посредством диалога разрешить политические противоречия, передает РИА «Новости».

«Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность», — сказал Дюжаррик.

В ООН также попросили стороны прийти к «инклюзивному диалогу» для деэскалации напряженности и решения политических противоречий. Там отметили, что это необходимо «сделать при полном уважении к конституции и демократическому процессу».