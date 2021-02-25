Сбои в работе интернета в Армении

Сетевые данные Интернет-обсерватории NetBlocks подтверждают нарушение подключения к Интернету в Армении во второй половине дня в четверг на фоне политической нестабильности и заявлений о попытке военного переворота. Об этом сообщает телекоммуникационный портал ARKA-Telecom со ссылкой на интернет-обсерваторию NetBlocks.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации. В тот же день Пашинян в ходе прямого эфира заявил, что принял решение освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване прошли митинги сторонников и противников Пашиняна. Оппозиция перекрыла проспект Баграмяна, где находится здание парламента Армении и объявила о бессрочных круглосуточных акциях протеста, которые будут продолжаться до отставки Пашиняна.

Аномалии имеют частичное влияние и подтверждают отчеты пользователей о проблемах с подключением к сети, затрагивающих несколько сетей. Перебои в работе могут ограничить освещение событий "на земле".