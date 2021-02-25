Кадыров об участии Путина в спецоперации по уничтожению боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии президента России Владимира Путина в спецоперации по уничтожению боевиков. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, решающий удар по последней в Чеченской Республике организованной бандгруппе, возглавляемой Асланом Бютукаевым, был нанесен при непосредственном участии главы государства, который держал под личным контролем ход операции. Кадыров поблагодарил Путина за то, что под его руководством был впервые в истории уничтожен международный терроризм.

Глава республики также согласился с заявлением российского президента, сделанным на коллегии ФСБ, о том, что результаты данной спецоперации по ликвидации боевиков крайне значимы.