Глава Генштаба Армении отказался уходить в отставку

Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян категорически отклонил требование об отставке. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице «Армянской национальной армии» в Facebook.

«Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян категорически отклонил требование об отставке, заявив, что «требования армии не подлежат изменению». Генералы же послали Пашиняну сигнал о том, что если давления на Гаспаряна продолжатся, то ситуация еще больше усугубится», - говорится в сообщении.