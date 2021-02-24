Госдеп США: Вооруженные силы Армении не должны вмешиваться в политику

Госдеп США заявил, что Вооруженные силы Армении не должны вмешиваться в политику. Как передает РИА Новости, об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Американское внешнеполитическое ведомство призвало все стороны в Армении избегать эскалации насилия.

"Мы знаем о недавних событиях в Армении, очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем избегать любой эскалации и насилия. Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику. США твердо поддерживают демократические процессы и институты в Армении, мы продолжаем поддерживать демократию и суверенитет Армении", - заявил Прайс.

По его словам, Госдеп призывает лидеров разрешить разногласия мирно, уважая принцип верховенства закона, демократию и институты Армении. Он также отметил, что Госдепартамент не пришел к выводу, имела ли место попытка госпереворота в Армении.

"Такого определения в данном случае не было. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал Прайс.