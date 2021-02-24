Анализ Александра Искандаряна о ситуации в Армении: "Старый порядок умер, а новый еще не родился"

01:51

«Новый виток конфликта в Армении стал результатом раскола элит, который достиг своего пика после отставки первого заместителя начальника Генштаба. Понятно, что раскола не могло не быть. Ту часть государственных элит, которую представляли безопасность — генералы, попросту говоря — понятно, что после войны у них были очень специфические взгляды на то, что произошло. И противоречия конкретно с теми генералами, которые были уволены за последние часы — не новость. В любом случае, после того, что произойдет сегодня или завтра, это будет ослабленная власть, если, конечно, Пашинян удержится. Это будет видимый раскол в элитах, это будет удар по возможности власти удерживать под своим контролем армию»». Об этом в интервью «Голосу Армении» заявил директор института "Кавказ" Александр Искандарян. "На сегодняшний день в стране сложилась ситуация, когда старый порядок умер, а новый еще не родился. Сейчас оппозиции не удается собрать такое количество людей, которого было бы достаточно для смены власти. На митинги выходят десятки тысяч, но не сотни", - подчеркнул А. Искандарян.

Однако, сейчас напряжение между гражданскими властями и военной верхушкой выплеснулось наружу и стало более открытым. И главное отличие от противостояния команды Никола Пашиняна и оппозиции последних трех месяцев и сегодняшнего дня в том, что сейчас кризис всё больше начинает проявляться на социальном уровне. В Ереване параллельно идут два митинга — за и против Пашиняна. Это новое явление для последних трех с половиной месяцев. Пока, по мнению политолога, речь идет о притяжении друг к другу оппозиционных элитных групп и одного восстания недостаточно, чтобы бросить серьезный вызов властям. Сейчас оппозиция действует теми же методами, которыми в свое время пользовался Пашиняна, то есть блокируются здания, перекрываются дороги, организовываются шествия и акции неповиновения. Эксперт отметил, что Николу Пашиняну досталась в наследство блестящая Конституция. "Согласно Конституции, отстранить действующую власть конституционным путем невозможно, так как в парламенте большинство мест у фракции Пашиняна. И противостоять этому юридически невозможно. Фактически, есть две возможности, чтобы отстранить руководство страны от власти: либо оказывать давление на власть посредством акций протеста, либо путем переворота. Политолог подчеркнул, что неверно полагать, якобы основой режима являются граждане Армении. По словам Искандаряна, сложно судить, какой именно процент людей поддерживает Пашиняна, но они явно не составляют большинства. Тоже самое касается и оппозиции. Граждан, которые радикально настроены против пашиняновского режима немало, но и они не являются большинством. "Между двумя группами, которые "за" и "против" власти, есть масса людей, которые сейчас пребывают в состоянии апатии. Ситуация чем-то похожа на 2016-2017 гг. Большая часть народа воспринимает акции протеста как борьбу элит. Люди устали и боятся перемен, помня, чем закончилась смена власти в последний раз. Сейчас оппозиция заявляет, что Пашинян и его власть мешают Армении. Но они в то же время сообщают, что вернуть Карабах не могут, и в корне изменить сложившуюся в стране ситуацию тоже. А набрать очень большое количество людей таким образом маловероятно. Однако, это вовсе не значит, что оппозиции не удастся отстранить Пашиняна от власти в дальнейшем, так как через некоторое время недовольство усилится, и в определенный срок достигнет своего апогея. Сейчас же ситуации в Армении напоминают ту, что была в стране с 1992 года. То есть власть имела низкую легитимность, но при этом оставалась у руля власти.