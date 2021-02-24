Аналитик Грант Микаэлян: Пашиняну не удастся удержаться у власти

Действия военного руководства Армении придали протестным настроениям новый импульс. Что самое главное — ситуация, в которой оказался премьер-министр после подписания соглашения, стала намного серьезнее, и игнорировать ее Пашиняну будет гораздо сложнее. Об этом в интервью «Газете.ру» сказал армянский политолог, экономист Грант Микаэлян.

«На данный момент, если учесть тех, кто уже требовал его отставки, у него возможности слишком ограничены, чтобы чего-то добиться. Заявление было коллективное. И это не заявление, скажем, части армии, это по сути заявление всей армии. В таких условиях человек, то есть нынешний премьер, отставку которого требовали нынешний и бывший президенты, адвокаты, учителя, ученые и так далее, не сможет просто сохраниться у власти, хотя не факт, что эта ситуация разрешится быстро», — отмечает политолог.