Генерал-полковник Мовсес Акопян: «Весь руководящий состав Вооруженных сил выступил против Пашиняна»
«Зная всех этих генералов и офицеров, должен сказать, что они не случайные люди. Это весь руководящий состав Вооруженных Сил. Эта солидарность сформировалась в результате политики, проводимой данными властями в течение 2,5 лет», - заявил в эфире телекомпании «Армньюз, экс-начальник Генштаба ВС Армении, бывший главный военный инспектор, генерал-полковник Мовсес Акопян.
«Когда человек является должностным лицом и товарищем по команде, то его считают наилучшим главой Министерства обороны, наилучшим начальником Генштаба, но как только он лишается поста, все шишки пытаются сбросить именно на этого человека. И это видно с первого дня их прихода к власти, когда все свои упущения, недостатки, проигрыш в войне они сбрасывают на бывших. Для меня непонятно, сейчас они – власть или оппозиция?»