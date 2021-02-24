По его словам, атака с воздуха была осуществлена в 18:00 по времени Восточного побережья США (03:00 по бакинскому). Как отметил Кирби, она стала ответом за недавние ракетные обстрелы баз в Ираке, где были размещены американские и коалиционные войска, а также ряд мирных жителей. В результате одной из атак был ранен американский военнослужащий и убит гражданский подрядчик, передает Дойче велле.

Военно-воздушные силы США нанесли несколько авиаударов по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, используемому проиранским ополчением. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что воздушные удары были нанесены по приказу президента США Джозефа Байдена и "уничтожили несколько объектов", которые использовались такими поддерживаемыми Ираном группировками, как шиитская военизированная "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

По словам Кирби, операция посылает "недвусмысленное послание": президент Байден будет предпринимать шаги в интересах защиты военных коалиции, возглавляемой США.

"В то же время, мы действовали целенаправленно с целью деэскалации общей ситуации на востоке Сирии и в Ираке", - резюмировал глава пресс-службы Пентагона.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) сообщил, что в результате американского авиаудара погибли 17 бойцов проиранских формирований. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

Агентство AP напоминает, что нынешние воздушные удары - первая военная операция администрации Джозефа Байдена, который после занятия должности президента говорил о намерении уделять больше внимания проблемам, связанным с Китаем - даже несмотря на сохранение угроз на Ближнем Востоке.

Дойче велле напоминает, что по меньшей мере один человек погиб, еще шестеро получили ранения, включая американского военного, в результате ракетного обстрела, которому 15 февраля подвергся район аэропорта столицы Иракского Курдистана - Эрбиля, где находится американская военная база. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил нападение, назвав его "актом жестокого насилия". Он также обратился к премьер-министру Курдского автономного района Ирака Масруру Барзани, пообещав ему поддержку Вашингтона в расследовании произошедшего и привлечении к ответственности тех, кто стоит за атакой.