Робот "Уран-6" помогает разминировать Карабах

Российские саперы нашли и обезвредили почти 25 тысяч боеприпасов в Нагорном Карабахе, передает телеканал "Россия 24".

В российском Минобороны сообщили, что сейчас миротворцы очищают район вокруг населенного пункта Мардакерт (Агдере). Обследовали приусадебные участки частных домов, а также автомобильные дороги.

Личному составу помогает робот "Уран-6", который работает быстро и в любую погоду. Найденные снаряды вывозят на полигон. Если это сделать нельзя – взрывают на месте с соблюдением всей техники безопасности.