Согласно информации, на фоне политических потрясений и девальвации драма в Армении уже зафиксирован рост цен. Подорожали хлеб, сахар, подсолнечное масло, все импортируемые товары. А в последние дни подорожало топливо, что также связано с колебаниями курса нацвалюты.

Национальная валюта Армении обесценивается, курс американского доллара вырос на 5-6 драмов, и это не предел. Тенденция продолжится в случае, если внутриполитический кризис не будет разрешен в кратчайшие сроки, пишет Sputnik-Армения.

Экономист Атом Маргарян отметил, что рынок, особенно финансовый, очень чувствительно реагирует на эти волнения. В беседе со Sputnik Армения он отметил, что сложившаяся ситуация негативно сказывается не только на финансовой стабильности, бюджетных вложениях, но и на финансовых потоках и инвестициях.

Эксперт прогнозирует повышение цен и на продукты местного производства. «Повышение цен на топливо вызвало также увеличение стоимости на сжатый газ. Кроме того, на цены повлиял и запрет на турецкие товары», - сказал Маргарян.

Он отметил, что экономика и так еще не оправилась от потрясений пандемии коронавируса, войны в Нагорном Карабахе. Внутриполитическая дестабилизация только усугубит ситуацию.

По его словам, на драм влияют и негативные ожидания как у клиентов банков, так и у вкладчиков, некоторые забирают свои средства, другие переводят в иностранную валюту. Кроме того, с возобновлением авиасообщения люди покидают страну и вывозят с собой иностранную валюту. Все это грозит драму если не обвалом, то точно обесцениванием.

Маргарян отметил, что ситуация может быть разряжена только досрочными выборами, за которые выступают не власти и оппозиция, а армия. Он подчеркнул, что внутриполитический кризис в Армении и вовлечение армии в политику - негативный сигнал для инвесторов, который изрядно подпортит инвестиционный климат в стране.

«Для противостояния вызовам нужны ресурсы, а происходящее может воспрепятствовать их притоку», - сказал Маргарян.

Эксперт напомнил, что инвесторы - прагматичные люди, поэтому в таких реалиях ни один не захочет делать вложения в Армении. Он советует перенять опыт соседней Грузии, в которой отставка премьера (имеет в виду Георгия Гахария. - ред.) разрядила ситуацию. Маргарян отметил, что инвестиции текут в ту страну, где ситуация решается путем консенсуса.