Новым главарем террористической организации «Аль-Каида» может стать египтянин Сейф аль-Адель. Источники называют аль-Аделя «блестящим и безжалостным стратегом». Он уже получил прозвище «Меч возмездия». Об этом сообщает Daily Mail.

Издание сообщает, что в прошлом аль-Адель служил в вооруженных силах Египта. Также он активно участвовал в деятельности организации на протяжении 30 лет.

Вашингтон назначил за его голову награду в 7,5 миллиона фунтов стерлингов после взрывов в посольстве США в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году, в результате которых погибли 224 человека.

За аль-Аделем давно следят спецслужбы США и Великобритании. Они уверены, что новый лидер намерен возродить «Аль-Каиду».

Высокопоставленный британский эксперт по терроризму Ричард Кемп сказал изданию Mirror: «По сравнению с Завахири он, вероятно, будет гораздо более эффективным лидером, возможно, даже в большей степени, чем бен Ладен».

Известно, что аль-Адель был одним из ведущих членов отряда личной охраны бен Ладена в Афганистане, названного «Черные гвардейцы» в честь цвета их шарфов.

Полковник Ричард Кемп считает, что аль-Адель может склонить ИГ и афганских талибов к сотрудничеству или даже слиянию.

По некоторым данным, Айман аз-Завахири, ставший преемником Усамы бен Ладена, умер в конце 2020 года от астмы.