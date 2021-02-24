Мехрибан Алиева: «Такие трагедии, как Ходжалинский геноцид, не могут предаваться забвению»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В публикации первого вице-президента говорится:

«Такие трагедии как Ходжалинский геноцид не могут предаваться забвению. Нет и не может быть никаких оправданий зверскому убийству ни в чем не повинных людей! Мы всегда будем беречь правду о тех страшных событиях от любых попыток их исказить. С уважением чту светлую память жертв Ходжалинского геноцида, прошу Всевышнего упокоить души всех наших шехидов».

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Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)