Центральный проспект Еревана заблокирован: оппозиция требует отставки Пашиняна

Проспект Баграмяна, на котором находится здание Национального собрания Армении, остается заблокированным со вчерашнего дня, сообщает «Новости-Армения».

Оппозиционное «Движение за спасение родины» и поддерживающие его люди анонсировали накануне бессрочные и круглосуточные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в данной кризисной и критической для армянского народа ситуации. В тот же день Пашинян в ходе прямого эфира заявил, что принял решение освободить от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. В Ереване прошли митинги сторонников и противников Пашиняна. Оппозиция перекрыла проспект Баграмяна, где находится здание парламента Армении, и объявила о бессрочных круглосуточных акциях протеста, которые будут продолжаться до отставки Пашиняна.