Вазген Манукян: "Пашинян должен уйти"

"Никакиx провокаций не было, уехал поздно ночью, все было нормально", — сказал он.

Ночь на проспекте Баграмяна, где сторонники оппозиционного "Движения за спасение родины" разбили палатки, полностью заблокировав движение, прошла спокойно. Об этом в беседе с 24news сказал лидер движения Вазген Манукян.

Мануян сообщил, что в 11 часов пройдет заседание Совета НС, в ходе которого также решится порядок проведения внеочередного заседания парламента. Также он сообщил о запланированном на 13:00 митинге на проспекте Баграмяна, после которого, по всей видимости, оппозиционеры пройдутся по городу маршем.

"Власть находится в агонии, необходимо, чтобы движение приняло общенациональный характер, чтобы довести дело до конца. У нас есть информация, что люди из регионов хотят приехать. Хочет Пашинян или нет, он должен уйти", — заявил Манукян, отметив, что власти не в состоянии обеспечить безопасность страны.

"Сделать хуже практически невозможно, хотя Никол своими заявлениями об "Искандере" ослабил ее еще больше", - заявил Манукян.

Оценивая действия Генштаба ВС Армении, Манукян сказал, что не расценивает их как попытку переворота. "Хотя даже если бы так и было, то я бы не возражал", — сказал Манукян․