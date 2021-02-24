Пашинян напомнил военным о повышении зарплат и реформах в армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне фактического конфликта с армейским руководством решил напомнить о повышении зарплат офицерам и реформах в вооруженных силах в целом. В своем Facebook глава правительства Армении пишет, что с 1 июня 2019 года чистая зарплата военным повысилась.

Пашинян также отмечает, что из бюджета 2020 года минобороны было выделено 307 миллиардов драмов (около 620 миллионов долларов), что на 28% превышало военные расходы за 2018 год (бюджет 2018 года принимался прежними властями – ред.).

Также, по его словам, начиная с мая 2018 года, т.е. после смены власти, руководство страны начало приобретать современные вооружения и военную технику в беспрецедентных объемах.

"Вооруженные силы Армении получили новые противовоздушные системы, артиллерийские средства, зенитные установки, стрелковое оружие, боеприпасы, 310 единиц автомобильной техники. Список закупаемой военной продукции при этом составляли Генштаб и Минобороны", — написал Пашинян.