«То, что происходит в Армении, является ее внутренним делом». Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

«Я бы не хотел комментировать вопросы, касающиеся их внутренних дел. Подписанное 10 ноября заявление реализуется и будет реализовано. В противном случае ситуация с Арменией будет хуже. Мы создали новые реальности», - сказал президент.

* * * 11:11

«Мы отомстили за жертв Ходжалинского геноцида на поле боя», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в видеоформате для местных и иностранных журналистов.

Глава государства отметил, что некоторые из организаторов Ходжалинского геноцида были уничтожены в ходе 44-дневной войны.

* * * 10:47

В настоящее время проходит пресс-конференция президента Азербайджана Ильхама Алиева.