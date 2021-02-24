К зданию парламента Армении стянуты дополнительные силы полиции

Дежурившие у здания парламента Армении силы полиции провели пересменку. Кроме того, как передает Sputnik Армения, к палаточному лагерю оппозиции стягиваются дополнительные подразделения правоохранительных органов.

Ночью во дворе парламента были припаркованы специальные машины с колючей проволокой, сейчас ее увезли. Полиция при этом берет в кольцо здание Национального собрания, но обстановка спокойная.

В настоящий момент на проспекте Баграмяна, прилегающем к зданию парламента, находятся несколько сот активистов, которые провели здесь ночь в палатках и личных автомобилях. Постепенно приходят новые сторонники оппозиции.