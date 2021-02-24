Джейхун Байрамов: Азербайджан требует справедливой оценки событий в Ходжалы

Сегодня исполняется 29 лет со дня Ходжалинского геноцида - одного из самых зверских преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии в Университете ADA, посвященном годовщине трагедии в Ходжалы.

«Мирных людей убивали только за то, что они были азербайджанцами. Ряд стран принял документы, признающие это преступление как геноцид», - сказал министр.

Байрамов подчеркнул, что сегодня земли, которые долгое время были под оккупацией Армении, наконец освобождены.

Он отметил, что на протяжении периода оккупации эти территории минировались и на данный момент Армения отказывается предоставить карты минных полей.

«Азербайджан всегда действовал на основе международного права. Прошло уже 29 лет со дня геноцида и Азербайджан требует справедливой оценки этих событий со стороны международных организаций и стран», - отметил он.