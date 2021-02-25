Мощный взрыв в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде утром в пятницу произошел взрыв в цокольном этаже многоэтажного жилого дома на Мещерском бульваре, сообщает Интерфакс со ссылкой на областном управлении МЧС. Туда отправилась оперативная группа спасателей.

Пользователи соцсетей уточняют, что взрыв произошел в помещении суши-бара, оно получило серьезные повреждения. Взрывной волной повредило припаркованные рядом автомобили.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что из-за взрыва в здании произошло частичное обрушение и выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса. По предварительной информации источника, пострадавших и погибших нет.