Ильхам Алиев: «Азербайджан получит вакцины «Спутник V» и Astrazeneca из России»

Азербайджан ждет из России вакцин «Спутник V» и Astrazeneca, поскольку документы на их поставки подписаны, заявил президент Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для местных и иностранных СМИ.

«С российской стороной у нас с самых первых дней были подписаны соответствующие документы по поставке вакцины AstraZeneca в Азербайджан, поскольку российские компании являются дистрибуторами этой вакцины на постсоветском пространстве, а также по поставке вакцины "Спутник V". Эти вакцины нам еще не поступили, у нас есть информация, что "Спутник V" пока обеспечивает внутренние потребности России и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны", - сказал президент Ильхам Алиев.