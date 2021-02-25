В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Низаминского района города Гянджа, задержан местный житель, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было установлено, что 22 февраля около 5 часов утра человек в маске, угрожая ножом, напал на работников АЗС, требуя денег. Не добившись своего, грабитель, разлив бензин, попытался устроить пожар. Услышав звук подъезжающей машины, преступник скрылся с места происшествия.

Злоумышленником оказался Руслан Тагиев, он был задержан вместе с вещественными доказательствами и передан следствию.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.