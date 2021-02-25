Ильхам Алиев: В Карабахе будет построено три аэропорта

«Уже начались работы по строительству аэропорта в Физули. Мы оперативно начали вопросы с разминированием, так как это первоочередная задача. Есть планы по строительству аэропортов в Лачине и Зангилане. Зангилан станет важным логистическим центром, в том числе и в рамках исполнения заявлений от 10 ноября 2020 года», - заявил глава государства.

На освобожденных территориях Азербайджана в Карабах е планируется построить три аэропорта, заявил сегодня президент Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ.

Ильхам Алиев подчеркнул, что аэропорт в Физули будет международным, и его планируется сдать в эксплуатацию осенью 2021 года.

«В оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию, во всяком случае, его взлетно-посадочная полоса и системы навигации, которые обеспечивали бы функционирование аэропорта. Аэропорт будет международным, взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые и грузовые. Сроки строительства предсказывать очень сложно, поскольку вопросы, связанные с разминированием и доступом к этой территории, вызывают сложности, но мы рассчитываем, что он будет сдан в этом году. Хотим, чтобы это произошло ранней осенью. Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получать из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в Шушу», - заявил Ильхам Алиев.

Напомним, президент Ильхам Алиев в январе 2021 года заложил фундамент аэропорта в городе Физули. ВПП аэропорта будет составлять 2,8 тыс. метров.