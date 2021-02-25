У Пашиняна есть три дня для отставки главы Генштаба

Конституция Армении позволяет президенту страны в трехдневный срок принять решение об утверждении или отклонении ходатайства об отставке главы Генштаба.

Согласно Основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд, пишет РИА Новости.

Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу.