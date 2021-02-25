Ильхам Алиев о билборде Welcome to Azerbaijan на границе с Арменией

"В случае, если мы почувствуем какую-либо угрозу, исходящую от реваншистских заявлений из Армении, то мы будем действовать незамедлительно", - сказал Ильхам Алиев в интервью международным и местным СМИ.

При этом президент отметил, что если Армения откажется от реванша и продолжит исполнять свои обязательства по трехстороннему соглашению от 10 ноября, то в регионе наступит долгожданный мир.

"Я еще хочу отметить, что в направлении северо-восточного Зангезура, Зангилана и Губадлы, на приграничных территориях нет армянских подразделений, и там в настоящее время мир. Там не зафиксировано ни одного инцидента между азербайджанскими пограничниками и мирным армянским населением. Мы не переходим госграницу. Получается, что у Армении нет пограничных войск, потому что их там вообще нет. Если учитывать тот факт, что армяно-иранскую и армяно-турецкую границу охраняют российские погранвойска, мы не предпринимаем никаких действий против мирного населения на армяно-азербайджанской границе", - сказал Ильхам Алиев.

При этом он сказал, что многие дороги в армянские города проходят через Азербайджан, где на одной из них был поставлен большой билборд с надписью Welcome to Azerbaijan. "Я понимаю, что этот билборд вызывает раздражение в Армении, но мы с другой целью это поставили: мы готовы принять армян, если они хотят перейти на международно признанную территорию Азербайджана", - подчеркнул глава государства.