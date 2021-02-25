МЧС за сутки потушило 16 пожаров

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает выполнять свои обязанности по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, в результате поступивших на горячую линию «112» МЧС звонков соответствующими органами за минувшие сутки были проведены спасательные операции по тушению 16 пожаров, пятерым пострадавшим была оказана помощь. В результате принятых неотложных мер пожары были потушены, а жизни людей спасены.

Всего за минувшие сутки спасено пять человек, при пожаре один человек получил травмы, а тело одного умершего человека было найдено и передано в соответствующие органы.