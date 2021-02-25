Ильхам Алиев: Азербайджанцы вернутся и на территории, которые сейчас под контролем миротворцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку поэтапно вернет беженцев в Карабах в максимально короткие сроки.

"Я не хочу называть конкретные сроки. Они есть у меня. Не хочу рано давать надежду, взволновать кого-то. Но мы вернем в Карабах беженцев поэтапно и максимально в кратчайшие сроки", - заявил Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Президент добавил, что азербайджанское население вернется, в том числе, и на территории, которые в настоящее время находятся под контролем миротворческих сил. "Азербайджанцы вернутся и на эти территории, это неизбежно. Но на это потребуется некоторое время", - подчеркнул глава государства.