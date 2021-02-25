Азербайджан будет привлекать российские компании к восстановительным работам в Нагорном Карабах е и ждет соответствующие предложения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным и иностранным СМИ.

«Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан — это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам президента, уже были заявки на предоставление услуг по планированию городов, строительству объектов, в том числе инфраструктурных - дорог, мостов.

«Объем работ огромный, территория более 10 тыс. квадратных километров освобождена. Для всех друзей Азербайджана хватит фронта работы», - подчеркнул Ильхам Алиев.