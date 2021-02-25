МИД Турции: Раны Ходжалы кровоточат по сей день

«Ходжалинская трагедия, произошедшая на глазах у всего мира, оставила раны, которые все еще кровоточат. Чувствуем и разделяем боль братского Азербайджана. Желаем упокоения душам зверски убитых азербайджанских братьев, выражаем искренние соболезнования братскому азербайджанскому народу, преклоняем голову перед памятью погибших». Такое заявление распространило Министерство иностранных дел Турции в связи с 29-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

«Чтим память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни в Отечественной войне, благодаря которым были освобождены оккупированные азербайджанские земли и будет обеспечено возвращение вынужденных переселенцев в родные дома», - говорится в заявлении МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также почтил память жертв Ходжалинской резни, оставив запись в своем Twitter: «Хочу почтить память зверски убитых 29 лет назад в Ходжалы азербайджанских братьев. Мы не забыли это преступление против человечности и никогда не забудем».