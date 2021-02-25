Президент Армении идет на встречу с взбунтовавшимся начальником Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян планирует провести встречу с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном, который накануне потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, для обсуждения обстановки в республике. Об этом сообщила пресс-служба аппарата главы государства.

"Президент республики планирует провести встречу с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном. Для того чтобы снизить напряженность в стране и найти мирное решение для выхода из сложившейся ситуации, президент Саркисян инициирует ряд консультаций", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее о готовящейся встрече с президентом Саркисяном сообщил лидер парламентской оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.