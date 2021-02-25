Ильхам Алиев: «Мы не зафиксировали применение Арменией «Искандеров»

"Я не хочу иронизировать по этому поводу, но с российской стороны были определенные комментарии. Надо сильно постараться, чтобы эта ракета взорвалась на 10% своей мощности. Мы не фиксировали использования ракетного комплекса "Искандер", но после вчерашнего заявления еще раз поинтересовались и увидели, что ничего подобного не было", - сказал Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

По его словам, "сегодняшняя ситуация в Армении, нам напоминает какую-то трагикомедию, как взорвалась ракета на 10% своей мощности - это анекдот".

Ильхам Алиев добавил, что осенью 2020 года в ходе боев в Карабахе Армения преднамеренно использовала ракетные комплексы для ударов по жилым массивам городов Азербайджана. "Мы довели это до сведения российской стороны и в разговоре с Путиным, я говорил, чтобы он призвал Армению отказаться от подобных действий и что в противном случае у нас не будет другого выбора, и мы начали бы бомбить их города. Все было под прицелом. Наши ракеты спокойно могут достичь Еревана и не только с Нахчывана, но и из других районов Азербайджана. И мы это могли бы продемонстрировать в любой момент", - сказал президент Азербайджана.