Ильхам Алиев призвал Россию забрать «Искандеры» из Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в свое время предлагал России вернуть обратно из Армении комплексы «Искандер» и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение.

«Еще в то время, когда эти ракеты были поставлены в Армению, я говорил, что это неправильный шаг, что этот шаг не служит укреплению мира и стабильности в регионе, что он не сдержит нас. И во время войны мы предлагали российской стороне забрать «Искандеры» обратно, и я до сих пор придерживаюсь такого мнения, что единственный путь, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие ситуации в регионе, это забрать эти ракеты и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение», - заявил Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.