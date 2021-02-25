Начальник Генштаба Армении готовится к сопротивлению

Начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян не собирается писать заявление об уходе. Об этом Sputnik Армения сказал источник в вооруженных силах страны.

Издание отмечает, что со вчерашнего дня к Гаспаряну приходят разные должностные лица с целью уговорить уйти. С ним уже встречались директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, один из советников премьера Никола Пашиняна.

"Гаспарян принимает решение, опираясь исключительно на мнении глав управлений и командиров крупных соединений. Он остается верен своей позиции – правительство должно уйти", - сказал источник.

Военные в Армении в настоящее время готовы к любому развитию событий, вплоть до возможной попытки арестовать их. О возможном аресте военных Sputnik Армения подтвердил и источник в Генпрокуратуре.