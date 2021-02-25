Илон Маск потерял за сутки почти 14 миллиардов долларов

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало почти на 14 миллиардов долларов на фоне обвала акций Tesla, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг.

В частности, по данным BBI, состояние Маска упало на 13,6 миллиарда долларов - до 176 миллиардов долларов, он по-прежнему остается на втором месте среди богатейших людей мира. В то же время богатство основателя Amazon Джеффа Безоса сократилось на 5,55 миллиарда - до 180 миллиардов долларов. Таким образом, Безос продолжает занимать первую строчку в рейтинге богатейших людей мира.

В то же время, по данным Forbes Real-Time, состояние Маска упало за сутки на 11,7 миллиарда долларов, до 162,8 миллиарда долларов (второе место), Безоса - на 5,4 миллиарда, до 179,6 миллиарда долларов (первое место).