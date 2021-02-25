Иранская журналистка задала Ильхаму Алиеву провокационный вопрос

На пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева для иностранных и местных СМИ журналистка иранского государственного агентства İRNA задала провокационный вопрос о террористах, которые якобы участвовали в войне.

«Нет никаких доказательств, что тут были террористы. Вы не смогли привести конкретных стран и документов. Нет этому доказательств. Жаль, что такой вопрос задаёт журналистка дружеской страны. Советую вам не заниматься спекуляцией. Прошу вас быть более точной в своих вопросах», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Журналистка исправилась и сказала, что она не хотела сказать, что на стороне Азербайджана воевали террористы. По ее словам, она имела в виду террористическую угрозу в регионе.