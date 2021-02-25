Оппозиция готова говорить с Пашиняном только о его отставке

Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое с четверга перекрыло проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, готово встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке. Об этом заявил журналистам глава партии "Родина", экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

"Да, мы готовы провести встречу с Николом Пашиняном и обсудить вопрос его отставки. Встреча для обсуждения другого вопроса не имеет смысла", - сказал он.