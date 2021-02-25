Ильхам Алиев: «На территории Азербайджана не будут размещены иностранные войска»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что речи о размещении иностранных военных сил на территории республики не идет, а деятельность российских миротворцев в Карабахе охарактеризовал как успешную, передает РИА Новости.

"Российские миротворцы довольно-таки успешно выполняют свою работу. Наличие российских миротворцев в Карабахе также позитивно отразится на возвращении азербайджанских беженцев на свои родные земли", - сказал он на пресс-конференции для иностранных журналистов.

"Но речи о размещении иностранных военных сил на территории Азербайджана нет", - подчеркнул Ильхам Алиев.