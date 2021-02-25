В Азербайджане потеплеет

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

На Апшеронском полуострове ночью ожидаются 0-3, днем 6-8, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный. Ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 5-8, на высокогорных территориях 10-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 февраля на Апшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеофакторов положительно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.