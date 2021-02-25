Ильхам Алиев: «Третья встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении назначена на завтра»

Третья трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию транспортных коммуникаций в Карабахе намечена на 27 февраля, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Третья трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ по разблокированию в Карабахе намечена на завтра. Но мне до сих пор не доложили, перенесла ли встречу армянская сторона, состоится она или нет", - сказал Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и иностранных СМИ в пятницу.

По его словам, если армянская сторона выступит с инициативой перенести встречу, то это будет объяснимо. "Если это и произойдет, то вполне объяснимо. Все в дальнейшем будет зависеть от ситуации в самой Армении, от итогов политической борьбы там. Но на наши планы это не повлияет. У нас есть ясное представление развития региона - это создания мостов между Азербайджаном, Турцией, Ираном и Россией", - сказал Алиев.

"Поэтому Армения не должна показывать отрицательную реакцию на это. У них нет формата многостороннего сотрудничества. Но я считаю независимо от того, какая политическая сила в Армении, она не сможет на это повлиять, да и не должна этого делать", - добавил президент Азербайджана.