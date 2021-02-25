Левон Аронян: Покидаю Армению и буду выступать за США

Сильнейший армянский шахматист Левон Аронян официально объявил о том, что покидает страну и больше не будет выступать за сборную Армении. Он переезжает в США.

«Прошлый год был слишком тяжелым для всех нас: эпидемия, война, в моем случае еще и личные невзгоды, а также абсолютное равнодушие государства к армянским шахматам, - написал гроссмейстер в своем Facebook. - Передо мной стоял выбор: либо закончить с шахматами, либо переехать туда, где меня ценят.

После более чем года ожидания исполнения обещаний со стороны действующего правительства я понял, что надо принять прорывное решение и уехать из родной страны. Очевидно, что каждый год ожидания перемен – это зря потраченное время в ущерб моей спортивной карьере».

Аронян подчеркнул, что внес немалый вклад в успехи армянских шахмат и до смены власти в стране получал большую поддержку.

«После революции 2018 года новое правительство пообещало продолжить эту линию, но обещание ограничилось лишь годом частичной помощи, после чего поддержка прекратилась. Шахматную арену захватили абсолютно безграмотные новые спортивные государственные деятели, переписавшие наши успехи под себя. Они даже использовали шантаж. Им удалось разделить шахматную семью и устроить хаос.

Я много раз пытался поговорить на эту тему с тогдашним министром спорта, с другими официальными лицами. А премьер-министр за эти три года принял меня лишь раз и строго на 15 минут.

Мне сказали: «Наши эксперты считают, что у Левона Ароняна больше нет потенциала». Сразу после этого «приговора» я потерял второй номер в рейтинге ФИДЕ.

Я много лет получал привлекательные предложения из разных стран, в том числе от великого американского благотворителя и любителя шахмат Рекса Синкфилда, который каждый год повторял свое предложение переехать в США. Спасибо также Фабиано Каруане, который является сильнейшим шахматистом Америки, поддерживает меня и разделяет мое решение быть с ним в одной команде».

Напомним, 2021 год начался для Ароняна поражением от Теймура Раджабова в финальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters. Армянский шахматист уступил азербайджанскому гроссмейстеру дважды – 1,5:2,5 и 1:2.