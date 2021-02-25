В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин в ходе вчерашнего разговора с премьером Армении Николом Пашиняном высказался за урегулирование ситуации в этой стране в рамках закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если вы внимательно смотрели тот текст, который был опубликован нами, то наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о расхождении формулировок в сообщениях российской и армянской стороны по поводу вчерашнего разговора Путина и Пашиняна, когда на сайте правительства Армении говорилось, что "президент Путин выразил поддержку законным властям Армении", а в сообщении Кремля такой фразы о поддержке законным властям не было, только слова о том, что Путин призвал к сохранению порядка и спокойствия в Армении, к урегулированию ситуации в рамках закона.