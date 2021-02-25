Ильхам Алиев: У Армении хватит смелости выступить против документа, под которым стоит подпись президента России?

"Мои контакты с премьером Армении прекратились после его провокационных заявлений. Хотя именно он был инициатором контактов между нами. Он обещал приложить усилия для урегулирования конфликтов", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

По его словам, азербайджанская сторона пошла на встречу армянскому премьеру. "Но мой жест доброй воли он воспринял неправильно, как свидетельство слабости. Хотя это был жест нашей силы", - отметил он.

Алиев отметил, что следит за развитием политической ситуации в Армении. "Любые попытки помешать реализации заявлению от 10 ноября 2020 года, это будет суицидом для любой власти в Армении. Я не беспокоюсь, что какие-либо изменения в Армении могут повлиять на трехстороннее заявление. Это официальный документ, под ним есть подпись президента РФ. Армения сегодня сильно зависима от РФ, после войны эта зависимость выросла в 10 раз. У Армении хватит смелости выступить против? РФ является гарантом этого документа. Поэтому при любом развитии ситуации, трехстороннее заявление будет выполнено", - сказал президент Азербайджана.