Армения подтвердила участие в трехсторонней встрече по Карабаху 27 февраля

Армянская сторона намерена принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос.

"Третье заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации планируется провести 27 февраля в Москве. На данный момент все стороны подтвердили свое участие", - сказал Оверчук.