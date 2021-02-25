В рамках международной кaмпании "Справедливость для Ходжалы!", проводимой много лет по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, с сегодняшнего дня по всему Берлину развешаны информационные постеры, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Как передает АзерТАдж, большая часть из них установлена в центральных кварталах немецкой столицы, однако другие районы города также не остались без их внимания.

Таким образом немецкой общественности вновь напомнили о преступлении, совершенном армянской военщиной 29 лет назад.

Кампания продлится с сегодняшнего дня до 3 марта.