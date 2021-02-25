Генпрокуратура изучает требование Генштаба об отставке Пашиняна

Генпрокуратура Армении изучает заявление Генштаба вооруженных сил с требованием отставки правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского ведомства.

"Уголовного производства по этому поводу пока нет, заявление изучается. И возможные риски в процессах вокруг этого заявления находятся под нашим пристальным вниманием", - сказали Sputnik Армения в генпрокуратуре.

В ведомстве также отметили, что если будут обнаружены конкретные криминальные проявления, то последует реакция правоохранительных органов.