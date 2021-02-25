Противники Пашиняна направились к резиденции президента

Участники оппозиционного митинга в Ереване двинулись к резиденции президента с намерением призвать Армена Саркисяна не подписывать ходатайство премьера Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна.

"Мы должны потребовать от президента не поддаваться на шантаж Пашиняна, четко сформулировать свои возражения и обратиться в КС для обсуждения конституционности премьерского ходатайства", - сказал оппозиционер Ишхан Сагателян, которого цитирует Sputnik Армения.

По его словам, Пашинян продолжает оказывать давление на армию с целью ухода Гаспаряна, но армия настроена решительно. Сагателян считает важной позицию президента, так как предложение о снятии главы Генштаба находится на его столе.

Вышедший к оппозиционерам глава протокольной службы президента Армен Гичян заявил, что президент сейчас на встрече, но он примет их в 15:40.