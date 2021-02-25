Ильхам Алиев анонсировал закупку нового вооружения в Турции

Азербайджан подписал новые контракты на закупку турецкого вооружения, заявил президент Ильхам Алиев на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

"Мы подписали новые контракты по закупке самого современного вооружения, производимого в Турции. Это еще больше усилит нашу армию", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также дал высокую оценку турецкому вооружению, которое было использовано Азербайджаном в ходе Второй Карабахской войны.