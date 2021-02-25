Минэкологии предупреждает о новом ухудшении погоды
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупреждает об ожидаемом ухудшении погоды в ближайшие дни.
Согласно сообщению министерства, 1 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается сильный ветер, скорость которого составит 15-20, временами 23 метра в секунду.
С 1 по 5 марта на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. Западный ветер местами усилится до 20-25 метров в секунду.