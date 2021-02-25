В России призвали США уважать суверенитет Сирии
Москва осуждает авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии, призывает США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов», – сказала Захарова, передает РИА Новости.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии.