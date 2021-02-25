Ильхам Алиев рекомендует сепаратистам в Карабахе выбрать себе язык суахили

«Возомнившие себя руководителями незаконного формирования могут выбрать себе любой язык. Я бы им посоветовал выбрать язык суахили», - сказал Ильхам Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

Президент отметил, что вопрос выбора официального языка армянскими сепаратистами в Карабахе является очередным способом манипуляции. Глава государства в очередной раз напомнил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, поэтому единственным государственным языком, действующим на всей территории страны, является азербайджанский язык.

«Это последнее дыхание и попытка режима хунты, действующего в Карабахе. Но это ничего не поменяет. В Азербайджане единственный государственный язык - азербайджанский. Но в то же время мы не ставим ограничений по отношению к какому-либо языку. На русском языке часто разговаривают. В настоящее время число русских газет больше, чем во времена Советского Союза, новости в СМИ выпускаются на русском языке. В Азербайджане на сегодня действуют около 340 русских школ. А сколько русских школ в Армении? Ноль! Есть только одна русская школа и то для детей российских военных», - отметил Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что в Армении действует закон, по которому армянский ребенок не может учиться в русской школе. «Вы только посмотрите на их политику по отношению к своему стратегическому партнеру! Армения получает все ресурсы от России, включая все вооружение на бесплатной основе, которое мы уничтожили во время войны. Кстати, стоимость этого вооружения составляла около $3-5 млрд. И что же Армения делает в ответ на помощь России? Она закрывает вещание российских телеканалов, закрывает русские школы. Теперь, когда российский миротворческий контингент прибыл в Карабах, сепаратисты хотят признать русский язык официальным языком? Я им советую выбрать суахили, чтобы они наладили отношения с дальней страной», - подчеркнул Алиев.

Он также сказал, что во всех вузах Азербайджана имеется обучение на русском языке. Касательно армянской общины в Нагорном Карабахе президент отметил, что они спокойно могут говорить на своем родном языке. «В советское время в Азербайджане выпускались газеты на армянском языке, поэтому и впредь армянскому языку будет уделяться внимание, равно как и языкам других этнических групп в стране», - добавил президент Азербайджана.